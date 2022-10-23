Готують провокацію? Шойгу вже розповідає про "брудну бомбу" міністрам Туреччини та Франції

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції та Туреччини, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням якоїсь "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Зокрема, за даними видання, Шойгу "сьогодні телефонує своїм колегам у всьому світі, щоб повідомити про цю новину".

"Раніше він поговорив з міністром оборони Франції (Себастьяном Лекорню, - ред.). Тепер - Турції (Хулусі Акаром, - ред.)", - йдеться у повідомленні в Telegram видання.

"Брудна бомба": що це?

Вранці 23 жовтня РИА Новости, посилаючись на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах - у тому числі в Україні", написало, що Київ нібито планує (заради провокації) підірвати ядерну бомбу - і звинуватити в цьому Росію. Більш того, так звана "брудна бомба" вже практично готова.

Пропагандисти запевняють, що "одночасно з цим за дорученням Володимира Зеленського співробітники Офісу президента України з його близького оточення здійснюють негласні контакти з представниками Великобританії щодо можливої ​​передачі київській владі компонентів ядерної зброї".

За даними РИА Новости, у разі "ядерного інциденту" Москва втратить підтримку багатьох своїх ключових партнерів, а "Захід знову спробує порушити питання про позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН".