В НАТО не поверили заявлениям России о желании Украины использовать "грязную бомбу"

Североатлантический альянс и его союзники не верят обвинениям России, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся непоколебимы в своей поддержке Украины", - добавил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что такое утверждение неправдиво, Украина не готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории.

Столтенберг провел разговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Британии Беном Уоллесом на фоне заявлений РФ о "грязной бомбе".

Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По их словам, работы над созданием грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы посредством Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Начальник Генштаба РФгенерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о якобы создаваемой "грязной бомбой" Украине.

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