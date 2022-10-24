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Йому не повірили. Начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам із США та Британії

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Москва, Понеділок 24 жовтня 2022 18:39
Йому не повірили. Начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам із США та Британії Фото: начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам із США та Британії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства оборони Британії.

Начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна планує дії щодо ескалації конфлікту і підтвердив незмінну підтримку України з боку Великобританії. Обидва воєначальники погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв'язку між Британією та Росією, щоб полегшити деескалацію.

У розмові з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі Герасимов також намагався переконати колегу у можливому застосуванні Україною "брудної бомби".

Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Цю ж інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков . За їхніми словами, роботи над створенням брудної бомби знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічного інституту чи інституту ядерних досліджень при академії наук у Києві. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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