Йому не повірили. Начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам із США та Британії

Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства оборони Британії.

Начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна планує дії щодо ескалації конфлікту і підтвердив незмінну підтримку України з боку Великобританії. Обидва воєначальники погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв'язку між Британією та Росією, щоб полегшити деескалацію. У розмові з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі Герасимов також намагався переконати колегу у можливому застосуванні Україною "брудної бомби".