НАТО планує відмовитися від американських літаків для розвідки, - ЗМІ

НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке агентство La Lettre та німецьке агентство DPA.
Як повідомили джерела а Альянсі, майбутній парк літаків системи повітряного попередження та управління (AWACS) НАТО складатиметься з літаків канадської компанії Bombardier, оснащених системою розвідки GlobalEye та системою раннього попередження, розробленою шведською компанією Saab.
Очікується, що замовлення включатиме до 12 літаків Global 6000 або Global 6500 на суму в кілька мільярдів доларів.
Спочатку НАТО планувало замовити літаки Boeing E-7A Wedgetail американського виробництва, але відмовилися від цього плану після того, як уряд США оголосив про вихід із програми влітку 2025 року. Очікується, що Німеччина покриє основну частину витрат.
Наразі основою системи розвідувальних літаків НАТО були Boeing, деяким із яких майже 40 років. Ці літаки наразі використовуються переважно для моніторингу повітряного простору над Східною Європою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово називав НАТО "застарілим" і погрожував виходом з нього, якщо союзники не збільшать витрати на оборону.
Відносини між США та європейськими партнерами різко загострилися після початку американської операції проти Ірану.
Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація Трампа вже попереджала про можливий вихід зі структур НАТО - зокрема йшлося про умови, за яких США можуть переглянути своє членство в Альянсі.
Водночас за даними CNN, у самому блоці не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі погроз американського лідера щодо виходу з Альянсу. Один з європейських чиновників назвав це "днем бабака", оскільки військово-політичний блок уже чув від Трампа подібні заяви.
Хоча раніше в медіа з'явилася інформація, що Європа через погрозу США вийти з НАТО почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак наголосив, що блоку потрібно посилюватися.