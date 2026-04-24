НАТО планирует отказаться от американских самолетов для разведки, - СМИ

Как сообщили источники а Альянсе, будущий парк самолетов системы воздушного предупреждения и управления (AWACS) НАТО будет состоять из самолетов канадской компании Bombardier, оснащенных системой разведки GlobalEye и системой раннего предупреждения, разработанной шведской компанией Saab.

Ожидается, что заказ будет включать до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 на сумму в несколько миллиардов долларов.

Изначально НАТО планировало заказать самолеты Boeing E-7A Wedgetail американского производства, но отказались от этого плана после того, как правительство США объявило о выходе из программы летом 2025 года. Ожидается, что Германия покроет основную часть расходов.

Сейчас основой системы разведывательных самолетов НАТО были Boeing, некоторым из которых почти 40 лет. Эти самолеты сейчас используются преимущественно для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой.