НАТО планирует отказаться от американских самолетов для разведки, - СМИ
НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных бортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское агентство La Lettre и немецкое агентство DPA.
Как сообщили источники а Альянсе, будущий парк самолетов системы воздушного предупреждения и управления (AWACS) НАТО будет состоять из самолетов канадской компании Bombardier, оснащенных системой разведки GlobalEye и системой раннего предупреждения, разработанной шведской компанией Saab.
Ожидается, что заказ будет включать до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 на сумму в несколько миллиардов долларов.
Изначально НАТО планировало заказать самолеты Boeing E-7A Wedgetail американского производства, но отказались от этого плана после того, как правительство США объявило о выходе из программы летом 2025 года. Ожидается, что Германия покроет основную часть расходов.
Сейчас основой системы разведывательных самолетов НАТО были Boeing, некоторым из которых почти 40 лет. Эти самолеты сейчас используются преимущественно для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой.
Отношения США и НАТО
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО "устаревшим" и угрожал выходом из него, если союзники не увеличат расходы на оборону.
Отношения между США и европейскими партнерами резко обострились после начала американской операции против Ирана.
Как сообщало РБК-Украина, администрация Трампа уже предупреждала о возможном выходе из структур НАТО - в частности речь шла об условиях, при которых США могут пересмотреть свое членство в Альянсе.
В то же время по данным CNN, в самом блоке не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне угроз американского лидера по выходу из Альянса. Один из европейских чиновников назвал это "днем сурка", поскольку военно-политический блок уже слышал от Трампа подобные заявления.
Хотя ранее в медиа появилась информация, что Европа из-за угрозы США выйти из НАТО начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что выход США из Североатлантического альянса маловероятен. Однако подчеркнул, что блоку нужно усиливаться.