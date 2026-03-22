В НАТО очікують від Європи єдності щодо ударів по Ірану

Позиція НАТО щодо Ірану

За даними видання, в інтерв'ю програмі Face the Nation на каналі CBS, Рютте наголосив на важливості консолідації навколо дій президента Дональда Трампа, попри початкове вагання деяких європейських держав.

Він зазначив, що Іран із ядерною зброєю був би прямою загрозою не лише для Ізраїлю, а й для Європи та світової стабільності.

"Я знаю одне, що ми завжди об’єднуємося", - підкреслив очільник Альянсу.

За його словами, затримка з боку європейських партнерів пояснюється тим, що їх не залучали до початкового планування задля збереження ефекту несподіванки атак США та Ізраїлю.

Критика з боку Трампа

Раніше Дональд Трамп розкритикував союзників у соцмережі Truth Social, назвавши НАТО "паперовим тигром" через небажання брати участь у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

Рютте, зі свого боку, закликав до розуміння позиції президента США.

"Він робить це, щоб зробити весь світ безпечним", - прокоментував дії Трампа генсек.

Порівняння з КНДР

В Альянсі провели паралель між нинішньою ситуацією та досвідом стримування Північної Кореї.

Було зазначено, що надто тривалі переговори можуть призвести до втрати моменту, коли ще можна зупинити появу ядерного потенціалу у ворожої сторони.