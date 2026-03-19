Блокада Ормузької протоки: лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану

Іранські сили фактично заблокували Ормузьку протоку та здійснили серію атак на цивільні судна й енергетичну інфраструктуру, що спровокувало жорстку реакцію світових лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії.

Також передбачається надання фінансової та гуманітарної допомоги країнам, які найбільше постраждають від економічних наслідків цієї кризи.

"Ми висловлюємо нашу готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку", - наголосили підписанти звернення.

Світові лідери планують співпрацювати з іншими країнами-виробниками для збільшення видобутку та стабілізації цін.

Через загрозу енергетичній безпеці Міжнародне енергетичне агентство вже дозволило вивільнення стратегічних запасів нафти .

Лідери підкреслили, що свобода навігації є основоположним принципом міжнародного права, а втручання в глобальні ланцюги постачання енергії " становлять загрозу міжнародному миру та безпеці ".

"Ми найрішучіше засуджуємо нещодавні напади Ірану на неозброєні комерційні судна, напади на цивільну інфраструктуру, а також фактичне закриття Ормузької протоки", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що дії Ірану є прямою загрозою міжнародній стабільності .

Глави держав висловили глибоке занепокоєння ескалацією в Перській затоці та закликали Тегеран негайно припинити мінування акваторії, використання безпілотників і ракет.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, Ормузька протока є однією з найважливіших морських артерій світу, оскільки через неї проходить близько 20% світових поставок нафти.

Також стало відомо, що на тлі ескалації Європа веде таємні переговори з Іраном, намагаючись знайти дипломатичний вихід із кризи та уникнути повного перекриття судноплавства.

Водночас питання безпеки в регіоні загострилося через позицію Вашингтона. Раніше союзники відмовили президенту США Дональду Трампу в додатковій допомозі для операцій у Перській затоці, проте США заявили про готовність діяти самостійно для захисту комерційного флоту.