В НАТО ожидают от Европы единства в отношении ударов по Ирану

НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, в интервью программе Face the Nation на канале CBS, Рютте отметил важность консолидации вокруг действий президента Дональда Трампа, несмотря на первоначальное колебание некоторых европейских государств.
Он отметил, что Иран с ядерным оружием был бы прямой угрозой не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.
"Я знаю одно, что мы всегда объединяемся", - подчеркнул глава Альянса.
По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников в соцсети Truth Social, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
Рютте, со своей стороны, призвал к пониманию позиции президента США.
"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", - прокомментировал действия Трампа генсек.
В Альянсе провели параллель между нынешней ситуацией и опытом сдерживания Северной Кореи.
Было отмечено, что слишком длительные переговоры могут привести к потере момента, когда еще можно остановить появление ядерного потенциала у враждебной стороны.
Напомним, ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как иранские силы фактически заблокировали этот стратегический путь, осуществив серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру. Это спровоцировало жесткую реакцию мировых лидеров, которые выдвинули Тегерану ультимативные требования.
В то же время президент США Дональд Трамп требовал от союзников предоставить военный флот для силового разблокирования пролива, однако Великобритания и Германия официально отказали в такой помощи.
Несмотря на отсутствие прямой военной поддержки со стороны ключевых партнеров, в Вашингтоне заявляют, что количество судов, которые проходят через пролив, постепенно растет.
Параллельно с этим Франция и Италия начали непубличные переговоры с Ираном. Целью этих тайных консультаций является получение гарантий безопасного прохода танкеров и восстановление стабильных поставок энергоносителей в Европу без прямого военного столкновения.