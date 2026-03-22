В НАТО ожидают от Европы единства в отношении ударов по Ирану

Позиция НАТО по Ирану

По данным издания, в интервью программе Face the Nation на канале CBS, Рютте отметил важность консолидации вокруг действий президента Дональда Трампа, несмотря на первоначальное колебание некоторых европейских государств.

Он отметил, что Иран с ядерным оружием был бы прямой угрозой не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно, что мы всегда объединяемся", - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.

Критика со стороны Трампа

Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников в соцсети Truth Social, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Рютте, со своей стороны, призвал к пониманию позиции президента США.

"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", - прокомментировал действия Трампа генсек.

Сравнение с КНДР

В Альянсе провели параллель между нынешней ситуацией и опытом сдерживания Северной Кореи.

Было отмечено, что слишком длительные переговоры могут привести к потере момента, когда еще можно остановить появление ядерного потенциала у враждебной стороны.