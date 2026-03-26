У НАТО назвали головну ціль Росії у разі війни з Альянсом
У разі нападу на НАТО Росія, ймовірно, зосередиться на атаках по енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з цим Альянс уже посилює навчання та захист критично важливих об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт генсека НАТО Марка Рютте за 2025 рік.
"Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО", - йдеться у документі.
У звіті, як і раніше, Росію визначено як "найбільш значну і пряму загрозу" безпеці євроатлантичного регіону.
Зазначається, що Кремль продовжує діяти дедалі безрозсудніше, зокрема порушує повітряний простір, здійснює диверсії та проводить кібератаки.
Документ не містить прямих згадок про перспективу членства України в НАТО, однак робить акцент на практичній підтримці. Йдеться про військову допомогу, навчання та інтеграцію оборонної промисловості.
У НАТО наголошують на довгостроковому підході до підтримки України: "важливо, щоб альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра".
У звіті також описано вже створену систему підтримки України, яка включає координацію військової допомоги, навчання та логістики через структури НАТО, а також поступове досягнення сумісності українських сил зі стандартами Альянсу.
Окремо наголошується на планах інтеграції української оборонної промисловості в екосистему союзників.
Крім того, у документі наведені дані щодо оборонних витрат країн-членів. У 2025 році європейські члени НАТО та Канада витратили на оборону 574 мільярди доларів, що на 20% більше, ніж роком раніше.
Вперше всі 32 союзники досягли рівня витрат у 2% ВВП на оборону. Найвищі показники зафіксовані у Польщі та країнах Балтії, тоді як найнижчі - у Бельгії, Іспанії, Албанії та Канади.
Водночас США залишаються ключовим донором Альянсу - на них припадає понад половина сукупного ВВП НАТО та близько 60% оборонних витрат.
Загроза війни НАТО і РФ
Європейські чиновники дедалі частіше попереджають, що Росія може готуватися до прямого конфлікту з НАТО. Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що така загроза може реалізуватися вже до 2030 року.
У німецькому військовому командуванні оцінюють ризики ще більш песимістично - там вважають, що до потенційного нападу Росії на країни Альянсу може залишатися лише 2–3 роки.
При цьому Німеччина, як один із ключових членів НАТО, може опинитися в епіцентрі подій.
Додаткове занепокоєння викликають і оцінки щодо військових планів Кремля. За словами єврокомісара, Росія може бути готовою застосувати від 7 до 9 мільйонів дронів уже у 2026 році.
Тим часом західні ЗМІ малюють для НАТО погані прогнози. Країни НАТО, попри загрозу глобального конфлікту, до нього абсолютно не готові.
Гібридна війна вже йде, Росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.