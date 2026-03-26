ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В НАТО назвали главную цель России в случае войны с Альянсом

14:15 26.03.2026 Чт
3 мин
Альянс готовится к новым сценариям войны
aimg Ірина Глухова
В НАТО назвали главную цель России в случае войны с Альянсом Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)

В случае нападения на НАТО Россия, вероятно, сосредоточится на атаках по энергетической инфраструктуре. В связи с этим Альянс уже усиливает учения и защиту критически важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет генсека НАТО Марка Рютте за 2025 год.

"Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО", - говорится в документе.

В отчете, как и раньше, Россия определена как "наиболее значительная и прямая угроза" безопасности евроатлантического региона.

Отмечается, что Кремль продолжает действовать все более безрассудно, в частности нарушает воздушное пространство, осуществляет диверсии и проводит кибератаки.

Документ не содержит прямых упоминаний о перспективе членства Украины в НАТО, однако делает акцент на практической поддержке. Речь идет о военной помощи, обучении и интеграции оборонной промышленности.

В НАТО отмечают долгосрочный подход к поддержке Украины: "важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра".

В отчете также описана уже созданная система поддержки Украины, которая включает координацию военной помощи, обучения и логистики через структуры НАТО, а также постепенное достижение совместимости украинских сил со стандартами Альянса.

Отдельно отмечается планы интеграции украинской оборонной промышленности в экосистему союзников.

Кроме того, в документе приведены данные по оборонным расходам стран-членов. В 2025 году европейские члены НАТО и Канада потратили на оборону 574 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем годом ранее.

Впервые все 32 союзника достигли уровня расходов в 2% ВВП на оборону. Самые высокие показатели зафиксированы в Польше и странах Балтии, тогда как самые низкие - в Бельгии, Испании, Албании и Канады.

В то же время США остаются ключевым донором Альянса - на них приходится более половины совокупного ВВП НАТО и около 60% оборонных расходов.

Угроза войны НАТО и РФ

Европейские чиновники все чаще предупреждают, что Россия может готовиться к прямому конфликту с НАТО. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что такая угроза может реализоваться уже к 2030 году.

В немецком военном командовании оценивают риски еще более пессимистично - там считают, что до потенциального нападения России на страны Альянса может оставаться всего 2-3 года.

При этом Германия, как один из ключевых членов НАТО, может оказаться в эпицентре событий.

Дополнительное беспокойство вызывают и оценки относительно военных планов Кремля. По словам еврокомиссара, Россия может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов уже в 2026 году.

Между тем западные СМИ рисуют для НАТО плохие прогнозы. Страны НАТО, несмотря на угрозу глобального конфликта, к нему совершенно не готовы.

Гибридная война уже идет, Россия готовится напасть на НАТО через несколько лет, а ситуация с подготовкой к войне на Западе катастрофическая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Война в Украине Энергетики
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН