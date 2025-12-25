ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Катастрофічна ситуація. Третя світова на порозі, але Захід не готовий, - CNN

НАТО, Четвер 25 грудня 2025 16:12
UA EN RU
Катастрофічна ситуація. Третя світова на порозі, але Захід не готовий, - CNN Ілюстративне фото: у НАТО мало часу, щоб підготуватися до війни (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Країни Заходу опинилися перед загрозою глобального конфлікту - але вони до нього абсолютно неготові. Гібридна війна вже йде, Росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Провідні експерти з оборони, представники армії та розвідки країн Заходу під час закритої зустрічі в Лондоні, яку організував Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), дійшли висновку, що Росія готується до активного зіткнення з Європою. Рахунок йде вже не на десятиліття - а на роки.

Кремль може напасти на НАТО, за деякими підрахунками, не пізніше 2029 року. Проте країни Балтії можуть зіткнутися з агресією РФ ще раніше - у 2027, або у 2028 роках. Про майбутній напад Росії попередив також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна демонструють, що РФ хоче напасти.

Вже зараз російський режим розгорнув гібридну війну проти Європи. РФ проводить численні диверсії, запускає в повітряний простір НАТО дрони, глушить сигнали GPS.

"Ми бачимо дрони біля аеропортів, і, я думаю, зростає відчуття, що це, ймовірно, лише питання часу, коли один із цих дронів зіб’є пасажирський літак", - сказав один з експертів.

Тим часом реакція країн Заходу слабка. Плани країн НАТО не відповідають існуючим реаліям. І навіть ті плани, що є, не реалізуються так, як було б потрібно. Наприклад, Британія буде готова до війни в кращому випадку років через 10 - але в запасі є максимум 3-5 років.

Видання зазначає, що Європа десятиліттями перебувала у мирі, скорочуючи витрати на армію - розвиваючи замість цього соціальні програми. Але цей період вже завершено: відтепер громадян Європи закликають готуватися до найгіршого. У Фінляндії та Швеції вже розповсюдили інструкції з виживання, Франція готується до жертв на війні. Часи, коли можна було заспокоювати громадян, завершилися назавжди.

РФ готується до війни з НАТО

Ще у вересні 2025 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, які виходять від Росії, стосуються усього західного світу. РФ переводить свою економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і все більше мобілізує людей, щоб до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.

Аналітики ISW вважають, що Москва посилює свої приховані атаки проти Європи та вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав НАТО підвищити витрати на оборону до 5%, щоб раптово не виявилося, що Росія стала значно сильніше за весь Альянс.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
Новини
У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина
У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну