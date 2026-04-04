В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит на следующей неделе Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.

Согласно анонсу, визит Рубио в Вашингтон продлится с 8 по 12 апреля. В первый же день у него ожидается встреча с лидером США и представителями его команды.

"8 апреля генеральный секретарь встретится с... Дональдом Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио и министров войны Питом Хегсетом", - говорится в публикации.

На следующий день, 9 числа, Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонде Рональда Рейгана.

В оставшиеся дни, с 10 по 12 апреля, генсек примет участие в Бильдерберсгской встрече.