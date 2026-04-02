"Підриває національні інтереси": республіканці обурилися через погрози Трампа вийти з НАТО

Заяви президента США Дональда Трампа про можливість виходу країни з НАТО спровокували рідкісний розкол у лавах його "рідної" Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Провідні сенатори-республіканці об'єдналися з демократами, щоб публічно засудити наміри президента. Таке сталося чи не вперше за багато років і вже точно вперше за президентства Трампа.

Зокрема сенатори Том Тілліс (республіканець) та Джин Шахін (демократка) у спільній заяві нагадали, що союзники по НАТО були єдиними, хто прийшов на допомогу США після терактів 11 вересня.

"НАТО підтримувало Америку, коли на нас напали, і прийшло нам на допомогу після терактів 11 вересня. Їхні солдати воювали і гинули разом з нашими військами в Афганістані", - сказано у заяві.

Щобільше, сенатори заявили, що будь-які розмови про вихід з НАТО рівноцінні здачі національних інтересів США.

"Будь-який президент, який розглядає можливість виходу з НАТО, не лише здійснює найбільші мрії Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, але й підриває власні національні інтереси безпеки Америки", - зазначили Тілліс та Шахін.

Колишній лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл разом із демократом Крісом Кунсом закликав не нехтувати жертвами союзників. Макконнелл наголосив, що американці перебувають у безпеці лише тоді, коли НАТО сильне та єдине.

"Суперечки між альянсом такі ж давні, як і сам альянс. Американці в безпеці, коли НАТО сильне та єдине. У наших інтересах, щоб усі союзники обережно підтримували цю єдність", - сказали сенатори.

Цікаво, що найгучніші критики Трампа серед республіканців наразі завершують свою політичну кар'єру. Том Тілліс не балотується на переобрання, а ветеран американської політики Мітч Макконнелл йде у відставку після понад 40 років роботи.

Це дає їм змогу відкрито опонувати президенту, не побоюючись за свій рейтинг всередині партії. До того ж Трамп, відповідно до закону, ухваленого Конгресом у 2024 році, не може одноосібно прийняти рішення вийти з НАТО. Для цього потрібні щонайменше дві третини голосів у Сенаті, або спеціальне рішення Конгресу.