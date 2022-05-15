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НАТО научилось на ошибках. Рассмотрение заявки Украины должно быть быстрым, - Стефанишина

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Воскресенье 15 мая 2022 20:22
НАТО научилось на ошибках. Рассмотрение заявки Украины должно быть быстрым, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии будет ускорено. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина надеется, что то же самое будет касаться и заявки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы увидим по сегодняшней позиции Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это лишь служит одним очень очевидным аргументом, что НАТО научилось на политических ошибках, которые были допущены еще в 2008 году, давая обещания без выполнения решений и членства, что, по сути, привело к трем войнам, две из которых сейчас происходят на территории Украины",- заявила Стефанишина.

Как отметила вице-премьер-министр, она надеется, что когда члены НАТО будут рассматривать заявку Украины, этот процесс также пройдет гораздо быстрее.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО:

  • 13 мая, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оценивает положительно решение скандинавских стран вступить в НАТО;

  • заявление главы Турции оказалось неожиданным для Швеции и Финляндии;

  • по словам главы МИД Финляндии Пекка Хаависто его турецкий коллега перед этим положительно оценил решение страны вступить в НАТО;

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - заявил министр;

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали", - отметила Линде.

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НАТО Украина Швеция Финляндия
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