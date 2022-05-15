НАТО навчилося на помилках. Розгляд заявки України повинен бути швидким, - Стефанішина
Розгляд питання щодо вступу до НАТО Швеції й Фінляндії буде пришвидшений. Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина сподівається, що теж саме стосуватиметься й заявки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це лише служить одним дуже очевидним аргументом, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році, даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.
Як відзначила віцепрем'єр-міністр, вона сподівається, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться набагато швидше.
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО:
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13 травня, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не оцінює позитивно рішення скандинавських країн вступити до НАТО;
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заява голови Туреччини виявилась неочікуваною для Швеції й Фінляндії;
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за словами глави МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, його турецький колега перед цим позитивно оцінив рішення країни вступити до складу НАТО;
"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", - заявив міністр;
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міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде також відзначила, що голова МЗС Туреччини не виступав проти рішення Швеції вступити до НАТО;
"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали", - відзначила Лінде.
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Туреччина, зі свого боку, заявила, що бажає, аби інші країни врахували її інтереси. Речник президента Туреччини Ібрагім Калін відзначив, що скандинавські країни повинні припинити підтримувати Робочу партію Курдистану, яка була визнана терористичною в США й Європейському союзі;
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голови зовнішньополітичних відомств Туреччини, Фінляндії та Швеції порушили питання політики "відкритих дверей" до НАТО;
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Фінляндія має намір подати заявку на членство в НАТО вже 18 травня;
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згідно з даними місцевого видання, Швеція подасть заявку 17 травня.
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