Наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та США, - Тихий

Наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та новою адміністрацією 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час брифінгу.