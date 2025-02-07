На следующей неделе ожидается продолжение контактов между Украиной и США, - Тихий

На следующей неделе ожидается продолжение контактов между Украиной и новой администрацией 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"На следующей неделе мы ожидаем продолжения контактов на всех уровнях между Украиной и США . Я думаю, что по мере этих контактов будет больше сообщений и информации о взаимодействии", - добавил он.

Как отметил Тихий, уже на этой неделе состоялся ряд контактов. Например, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом и спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом ;

Контакты между Украиной и США

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что его команда уже начала контактировать с командой президента США Дональда Трампа.

Также ожидается визит Келлога в Украину. Сначала поездка планировалась еще до инаугурации Трампа, но ее пришлось отложить из-за юридических формальностей. Вскоре спецпредставитель США посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Как писали СМИ, он может представить "мирный план" президента США, но эта информация позже была официально опровергнута.

Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что Келлог приедет в Украину уже после конференции. Вероятно, его визит состоится уже 20 февраля.

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