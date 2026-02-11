Зеленський назвав дату нового раунду переговорів з РФ в США: яке ключове питання

Наступний раунд мирних переговорів за участю Сполучених Штатів пройде наступного тижня, 17 або 18 лютого. На цьому буде обговорюватися територіальне питання.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg .

Зеленський зазначив, що переговори, ймовірно, зосередяться саме на територіальному питанні, як найскладішому. Хоча наразі незрозуміло, чи погодяться росіяни на переговори на території США.

На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення на Донбасі "вільної економічної зони". Це варіант, до якого обидві сторони війни, і Україна та Росія, ставляться зі скептицизмом.

При цьому Зеленський зазначив, що попередній раунд переговорів, що проходили в ОАЕ, був зосереджений на тому, як працюватиме припинення вогню та як його будуть моніторити США. Проте узгодити деталі не вдалося, оскільки не було політичних рішень вищого рівня.

Наразі переговорники працюють над формулюваннями майбутньої угоди. Зеленський додав, що під час дискусій стало зрозуміло на 100%, що будь-яке майбутнє перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США.

"У росіян одне формулювання, у нас - інше, в американців - третє. Є розуміння, що буде моніторинг, але є також розуміння, що потрібно більше працювати над формулюваннями та деталями", - резюмував президент.