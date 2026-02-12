Трамп намацав слабке місце Путіна, і це може зупинити війну в Україні, - ЗМІ

Адміністрація США активізує заходи тиску на союзників Росії, таких як Іран і Венесуела, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Fox News .

Удари по логістиці та ресурсам союзників уже позначаються на здатності Москви продовжувати бойові дії, при цьому Вашингтон одночасно пропонує шлях до переговорів.

Тиск через союзників Росії

США застосовують стратегію впливу не тільки безпосередньо на Москву, а й через країни-партнери Кремля. Іран, Венесуела та інші союзники забезпечують Росію ресурсами та обходять міжнародні санкції, підтримуючи військові зусилля Москви.

Експерти зазначають, що удари по логістичних ланцюгах цих країн уже послаблюють здатність Росії продовжувати агресію.

Колишній радник спецпосланця США в Україні Морган Мерфі заявив, що Вашингтон "прибрав Венесуелу з шахівниці" і тепер зосереджений на обмеженні впливу Ірану, який постачає Москві ударні безпілотники та іншу військову підтримку.

Роль тиску на посередників

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що атаки на посередників є ключовим елементом стратегії.

За його словами, Венесуела, Іран і так званий "тіньовий флот" забезпечують Росію ресурсами для війни, а удари по цих каналах знижують економічні можливості Кремля і ускладнюють ведення бойових дій.

Пропозиція "золотого мосту"

Крім тиску, США пропонують Росії шлях для виходу з конфлікту - так званий "золотий міст", що включає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв'язків.

У Кремлі наразі відхилили цю ініціативу, проте аналітики вважають, що подальший розвиток війни багато в чому залежить від того, чи прийме Москва міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне рішення.