ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Нам все одно, де зустрічатися": Зеленський про нову пропозицію США щодо переговорів

Україна, Середа 11 лютого 2026 20:50
UA EN RU
"Нам все одно, де зустрічатися": Зеленський про нову пропозицію США щодо переговорів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Україна готова до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат. Наразі розглядаються варіанти зустрічі в Маямі або Абу-Дабі, проте Росія поки що вагається.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Зеленський розкрив, хто порушує питання виборів в Україні та які умови

Реакція РФ на пропозицію США

Президент повідомив, що ініціатива щодо деескалації в енергетичній сфері була озвучена американською стороною під час контактів в Абу-Дабі. Проте замість припинення вогню Україна зафіксувала нову хвилю обстрілів.

"Відповіді від росіян ми не отримали. Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак. Це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я... не готові поки що", - наголосив Зеленський.

Переговори в Маямі: позиція України

Паралельно обговорюється можливість проведення зустрічі делегацій у Маямі або повернення до формату в Абу-Дабі. Ініціатива щодо переговорів у США належить Вашингтону, і Київ уже надав своє підтвердження. Натомість російська сторона продовжує зволікати з відповіддю.

Глава держави зазначив, що для України ключовим фактором є не географія зустрічі, а її реальна ефективність.

"Нам все одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат", -- зауважив він.

Переговори та енергопауза

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що США запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі, на що Київ уже дав офіційну згоду.

Також президент наголошував, що прямих домовленостей із Росією щодо "енергетичного перемир'я" не було - це була виключно ініціатива американської сторони, яку Україна підтримала як крок до деескалації. Однак згодом він констатував, що РФ порушила ці домовленості, відновивши масовані атаки у найхолодніші дні зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України Україна Мирні переговори
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ