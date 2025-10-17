Наступні переговори зі Словаччиною відбудуться в Україні, - Свириденко

"Дякую Роберту Фіцо та уряду Словаччини за конструктивність. Домовилися, що наступний раунд консультацій проведемо в Україні", - підкреслила Свириденко.

Вона розповіла, що обговорила зі словацьким прем'єром енергетичну безпеку, оборону, інфраструктуру, освіту та санкційну політику.

За результатами зустрічі було підписано чотири угоди:

про співпрацю у сфері трудової міграції;

про фінансово-технічну допомогу;

протокол про пункти пропуску;

про розміщення дипломатичних представництв.

Прем’єр-міністр України наголосила, що Словаччина підтримає захист української енергосистеми та проєкти зі створення укриттів у школах, розташованих у прифронтових регіонах.

"Окремо важливе рішення - у 2026 році в Братиславі відкриється перша двомовна українська школа. Це дозволить нашим дітям, які вимушено виїхали через війну, навчатися в українському середовищі та зберігати зв’язок із Батьківщиною", - повідомила Свириденко.

Крім того, Україна обговорила зі Словаччиною 19-й пакет антиросійських санкцій.