Наступні переговори зі Словаччиною відбудуться в Україні, - Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо домовилася, що наступний раунд міжурядових консультацій відбудеться в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у дописі очільниці українського уряду в Telegram.
"Дякую Роберту Фіцо та уряду Словаччини за конструктивність. Домовилися, що наступний раунд консультацій проведемо в Україні", - підкреслила Свириденко.
Вона розповіла, що обговорила зі словацьким прем'єром енергетичну безпеку, оборону, інфраструктуру, освіту та санкційну політику.
За результатами зустрічі було підписано чотири угоди:
Прем’єр-міністр України наголосила, що Словаччина підтримає захист української енергосистеми та проєкти зі створення укриттів у школах, розташованих у прифронтових регіонах.
"Окремо важливе рішення - у 2026 році в Братиславі відкриється перша двомовна українська школа. Це дозволить нашим дітям, які вимушено виїхали через війну, навчатися в українському середовищі та зберігати зв’язок із Батьківщиною", - повідомила Свириденко.
Крім того, Україна обговорила зі Словаччиною 19-й пакет антиросійських санкцій.
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, стартували консультації урядів України та Словаччини. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду Роберт Фіцо обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.
Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати відновлення транзиту російського газу через територію України.
При цьому він несподівано висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але уточнив, що не підтримує членство України в НАТО.
Переговори проходили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини на сході країни, де проживає близько 225 тисяч людей.