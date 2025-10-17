Следующие переговоры со Словакией состоятся в Украине, - Свириденко

"Благодарю Роберта Фицо и правительства Словакии за конструктивность. Договорились, что следующий раунд консультаций проведем в Украине", - подчеркнула Свириденко.

Она рассказала, что обсудила со словацким премьером энергетическую безопасность, оборону, инфраструктуру, образование и санкционную политику.

По результатам встречи было подписано четыре соглашения:

о сотрудничестве в сфере трудовой миграции;

о финансово-технической помощи;

протокол о пунктах пропуска;

о размещении дипломатических представительств.

Премьер-министр Украины подчеркнула, что Словакия поддержит защиту украинской энергосистемы и проекты по созданию укрытий в школах, расположенных в прифронтовых регионах.

"Отдельно важное решение - в 2026 году в Братиславе откроется первая двуязычная украинская школа. Это позволит нашим детям, которые вынужденно выехали из-за войны, учиться в украинской среде и сохранять связь с Родиной", - сообщила Свириденко.

Кроме того, Украина обсудила со Словакией 19-й пакет антироссийских санкций.