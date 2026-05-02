У ЗСУ сказали, чи дійсно росіяни просунулись в Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Курськ".

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів.

"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня - головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях", - додали в угрупуванні військ "Курськ".