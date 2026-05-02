Сили оборони уразили ОТРК "Іскандер", склади боєприпасів і пункти управління дронами РФ

16:20 02.05.2026 Сб
2 хв
Що уразили українські військові цієї ночі?
aimg Едуард Ткач
Сили оборони уразили ОТРК "Іскандер", склади боєприпасів і пункти управління дронами РФ Фото: підтверджено знищення складу боєприпасів під час однієї з минулих атак (Getty Images)
В ніч на 2 травня Сили оборони України завдали чергових уражень по низці військових об'єктів росіян. Удари завдані по об'єктах, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Дістали за 1000 кілометрів: ЗСУ уразили бурові установки РФ у Каспійському морі (відео)

У Генштабі поінформували, що уразили вночі:

  • місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" (Дружне, ТОТ АР Крим);
  • берегову радіолокаційну станцію "МИС-М1" (Маяк) та радіолокаційну станцію "Подльот" (Євпаторія);
  • три пункти управління БпЛА противника (у тимчасово окупованій Георгівці Донецької області) та склад БпЛА (в окупованій Новопетрівці Донецької області);
  • ще уражено ремонтний підрозділ росіян в районі Кадіївки (ТОТ Луганської області) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської області.

"Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували, що за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу боєприпасів 29 квітня на аеродромі "Кача" (в окупованому Криму).

Інші удари по противнику

Нагадаємо, 25 квітня у Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські військові завдали серії ударів по позиціях росіян, уразивши склади боєприпасів, командні пункти та райони зосередження живої сили.

Також ми писали, що 21 і 22 квітня Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів росіян у Севастополі та інші ворожі цілі.

Крім того, 10 квітня українські війська уразили дві бурові платформи РФ у Каспійському морі, які забезпечували російську армію паливом.

Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна