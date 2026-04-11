Наші вдома: репортаж РБК-Україна з обміну полоненими 11 квітня (відео)

Україна повернула додому з російського полону ще одну групу захисників у рамках обміну, який відбувся напередодні Великодня, 11 квітня.

Кого повернули додому сьогодні

Як повідомляв Координаційний штаб, під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути 182 українців: 175 військових та 7 цивільних. Практично усі - утримувалися в полоні з 2022 року.

Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також додому повернулися нацгвардійці, яких захопили в полон на території Чорнобилької АЕС в перші дні окупації.

"163 з них перебували у російській неволі з 2022 року. Це справжній успіх. Уявити собі, що вони пережили, дуже важко", - сказав журналістам представник ГУР Андрій Юсов.

Додому повернулися бійці ВМС, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних сил, СБС, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Хлопці повертаються у різному стані. З них понад 60 поранених. Є ускладнення після хвороб та поранень, неправильного медичного догляду", - додав Юсов.

Серед звільнених - 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.

Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Обміни продовжаться

За словами Юсова, Україна планувала повернути під час цього обміну більшу кількість людей, але Росія відмовилася. Проте, в ГУР сподіваються, що обміни полоненими продовжаться.

"На жаль, ворог відкинув ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Але робота продовжується. Ми можемо обережно говорити, що операція буде продовжена і ми зможемо сказати, що сьогодні був лише початок Великоднього обміну", - сказав він.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, попередній обмін між Україною та Росією відбувся 5-6 березня. Тоді сторони реалізували домовленість про повернення полонених за формулою "500 на 500".

Процес проходив у два етапи: спочатку було звільнено 200 осіб, після чого додому повернули ще 300 українських захисників.

Серед тих, хто повернувся, - військовослужбовці різних підрозділів, зокрема Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони, Повітряних сил і Сил безпілотних систем. Також звільнено бійців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Серед визволених були не лише солдати й сержанти, а й офіцери.

Загалом додому повернулися українці, які воювали на донецькому, луганському, харківському, запорізькому та херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.