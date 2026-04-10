Координаційний штаб попередив про цинічну схему "викупу" полонених

В Україні зафіксовано різке зростання активності шахраїв на тлі появи у ЗМІ новин про можливі обміни. Злочинці телефонують рідним полонених або зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Представляються посадовцями чи навіть працівниками установ на території Росії або на окупованій території. Їхня мета одна - за гроші вони обіцяють посприяти включенню близької людини до списків на обмін", - попередили у Коордштабі про схему шахраїв.

Зазначається, що злочинці можуть знати прізвища та адреси осіб, яким вони телефонують. Подібні дзвінки надходять навіть тим, чиї рідні вже повернулися додому.

Координаційний штаб наголосив:

питаннями розшуку та визволення займаються виключно уповноважені держоргани;

жодні "посередники" не мають і не можуть мати впливу на переговори;

будь-які пропозиції "допомоги за гроші" є це стовідсотковим шахрайством.

Українців закликали не довіряти невідомим особам, щоб вони не обіцяли. Крім того, у жодному разі не можна переказувати кошти та повідомляти персональні дані стороннім особам.

