Наши дома: репортаж РБК-Украина с обмена пленными 11 апреля (видео)

19:01 11.04.2026 Сб
3 мин
Возвращенные из плена защитники не сдерживают эмоций
aimg Мария Кучерявец
Фото: состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ (t.me/Koord_shtab)

Украина вернула домой из российского плена еще одну группу защитников в рамках обмена, который состоялся накануне Пасхи, 11 апреля.

РБК-Украина публикует репортаж с места событий.

Кого вернули домой сегодня

Как сообщал Координационный штаб, во время сегодняшнего обмена из российского плена удалось вернуть 182 украинцев: 175 военных и 7 гражданских. Практически все - удерживались в плену с 2022 года.

Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Также домой вернулись нацгвардейцы, которые были взяты в плен на территории Чернобыльской АЭС в первые дни оккупации.

"163 из них находились в российской неволе с 2022 года. Это настоящий успех. Представить себе, что они пережили, очень трудно", - сказал журналистам представитель ГУР Андрей Юсов.

Домой вернулись бойцы ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных сил, СБС, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

"Ребята возвращаются в разном состоянии. Из них более 60 раненых. Есть осложнения после болезней и ранений, неправильного медицинского ухода", - добавил Юсов.

Среди освобожденных - 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.

Возраст самого молодого освобожденного - 22 года, самому старшему исполнилось - 63 года.

Обмены будут продолжаться

По словам Юсова, Украина планировала вернуть во время этого обмена большее количество людей, но Россия отказалась. Однако, в ГУР надеются, что обмены пленными продолжатся.

"К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. Но работа продолжается. Мы можем осторожно говорить, что операция будет продолжена и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена", - сказал он.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 5-6 марта. Тогда стороны реализовали договоренность о возвращении пленных по формуле "500 на 500".

Процесс проходил в два этапа: сначала было освобождено 200 человек, после чего домой вернули еще 300 украинских защитников.

Среди тех, кто вернулся, - военнослужащие различных подразделений, в частности Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, Воздушных сил и Сил беспилотных систем. Также освобождены бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Среди освобожденных были не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

Всего домой вернулись украинцы, которые воевали на донецком, луганском, харьковском, запорожском и херсонском направлениях, а также участвовали в обороне Мариуполя.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
