Історичне "золото" для України: гімнастка Онофрійчук виграла багатоборство на Євро-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Як пройшло багатоборство

У естонському Таллінні, де проходять змагання, Онофрійчук здобула перемогу з результатом 117,800 бала, випередивши головну конкурентку – болгарку Стіляну Ніколову (116,700 бала).

Третьою стала екс-росіянка Дар'я Варфоломеєв, що представляє Німеччину (115,150 бала). Ще одна українка – Поліна Каріка – фінішувала 10-ю.

Онофрійчук заявила про лідерські амбіції ще в кваліфікації, показавши найвищий результат – 90,050 бала. У фіналі вона продовжила домінування, зокрема, отримавши найкращі оцінки у вправах з обручем (29,950 бала) та м'ячем (28,600 бала). Онофрійчук зберегла лідерство, попри гостре суперництво з боку болгарської гімнастки.

Шлях до титулу

Для Онофрійчук це другий виступ на чемпіонаті Європи. Торік вона дебютувала на континентальній першості, де зупинилася на дев'ятій позиції.

Відтоді спортсменка значно покращила результати – лише у 2025 році вона взяла участь у шести міжнародних турнірах і здобула 29 нагород, з яких 18 – золоті.

Історичне "золото"

"Золото" Євро-2025 стало історичним – востаннє Україна перемагала в особистому багатоборстві на ЧЄ ще у 1997 році.

Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка змогла піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу в цій дисципліні після Катерини Серебрянської (1996) та Олени Вітриченко (1997).

Що далі?

Це "золото" також стало першою нагородою найвищого ґатунку для України на Євро з художньої гімнастики з 2023 року, коли Вікторія Онопрієнко перемогла у вправах з обручем.

Онофрійчук, крім багатоборства, претендує на нагороди у виступах з окремими предметами. Українка вийшла до всіх чотирьох фіналів на Євро-2025. Вони відбудуться у неділю, 8 червня.