"Наша позиція однозначна": Алієв підтримав територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що Баку від самого початку російського вторгнення займає позицію на підтримку територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АЗЕРТАДЖ ".

За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".

Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині - "не лише юридична єдність і контроль кордонів, а й фізична єдність", наголосивши на важливості дієвих політичних інституцій у країні.

"Наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати", - сказав він.

Глава держави також пов'язав цю позицію з азербайджано-російськими відносинами і розповідав про регіональні питання, зокрема про зацікавленість у збереженні суверенітету й стабільності в Сирії та протидію сепаратизму в різних регіонах.