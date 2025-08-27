"Наша позиция однозначна": Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку с самого начала российского вторжения занимает позицию в поддержку территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ".
По его словам, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, которое "пострадало от нарушения своей территориальной целостности".
Алиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает против любых форм сепаратизма и отстаивает принцип единства государств не только на бумаге, но и в практической плоскости - "не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство", отметив важность действенных политических институтов в стране.
"Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", - сказал он.
Глава государства также связал эту позицию с азербайджано-российскими отношениями и рассказывал о региональных вопросах, в частности о заинтересованности в сохранении суверенитета и стабильности в Сирии и противодействии сепаратизму в различных регионах.
Атаки на SOCAR и реакция Азербайджана
Российские войска в ночь на 18 августа нанесли удар дронами-камикадзе Shahed по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе.
8 августа россияне уже атаковали эту же нефтебазу SOCAR дронами Shahed. Тогда был поврежден трубопровод дизельного топлива, четверо сотрудников получили серьезные травмы. Источники указывали, что объект был целенаправленной мишенью.
После той атаки Азербайджан резко отреагировал на действия Москвы, пригрозив снять запрет на поставки оружия Украине. Кроме того, Баку выделил 2 млн долларов гуманитарной помощи Киеву.