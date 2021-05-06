Нардепы на встрече с Блинкеном просили назначить постоянного посла США в Украине: кого предлагают

На встрече также присутствовали заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, в. о. помощника заместителя госсекретаря посол Филип Рикер и глава парламента Дмитрий Разумков.

"Прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе", - сказано в сообщении.

Во время встречи госсекретарь рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины был основным, как и на встрече стран-членов НАТО.

"Учитывая это, Давид Арахамия обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной", - информируют в СН.

Блинкен отметил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов. Он заверил в максимальной поддержке нашего государства со стороны американского лидера Джо Байдена, Госдепартамента и Сената.

Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы.