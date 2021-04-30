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Стали известны подробности визита Блинкена в Украину

Новина українською → Вашингтон, Пятница 30 апреля 2021 19:12
Стали известны подробности визита Блинкена в Украину Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Лера Полищук

Во время визита в Украину Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведет ряд встреч. В частности, он встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Об этом РБК-Украина рассказали в посольстве США в Украине.

Отметим, что во время визита Блинкен также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским, министров иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В частности, чиновники обсудят агрессию России против Украины.

Ожидается, что Блинкен отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключом к интеграции в НАТО.

Сегодня Госдепартамент США подтвердил информацию, что Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом.

Ранее Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией. Это станет возможно, если РФ не будет обострять отношения.

Кроме того, Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

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