Стали известны подробности визита Блинкена в Украину

Во время визита в Украину Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведет ряд встреч. В частности, он встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Об этом РБК-Украина рассказали в посольстве США в Украине.

Отметим, что во время визита Блинкен также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским, министров иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В частности, чиновники обсудят агрессию России против Украины.

Ожидается, что Блинкен отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключом к интеграции в НАТО.