Нардепи на зустрічі з Блінкеном просили призначити постійного посла США в Україні: кого пропонують

На зустрічі також були присутні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, в. о. помічника заступника держсекретаря посол Філіп Рікер та глава парламенту Дмитро Разумков.

"Прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні - Крістіну Квін як посла на постійній основі", - сказано у повідомленні.

Під час зустрічі держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

"З огляду на це Давид Арахамія звернувся з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною", - інформують у СН.

Блінкен зазначив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій. Він запевнив у максимальній підтримці нашої держави зі сторони американського лідера Джо Байдена, Держдепартаменту та Сенату.

Крім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи.