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Госсекретарь США Блинкен может приехать в Украину: визит согласовывают

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 08:46
Госсекретарь США Блинкен может приехать в Украину: визит согласовывают Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину действительно может состояться в мае. Сейчас идет согласование визита.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил информированный источник.

"Да, предварительно будет визит. Но пока идут согласования", - сказал собеседник издания.

Напомним, ранее о возможном визите Блинкена в Украину сообщало американское издание CNN. Отмечалось, что госсекретарь должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. При этом ожидается, что во время визита будет обсуждаться возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Отметим, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с Блинкеном в Вашингтоне. Тогда стороны обсуждали агрессию России и вступление Украины в НАТО.

Также РБК-Украина писало, что у Байдена подтвердили поддержку Украины, но пока ничего не говорят об участии в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что сроки встречи Байдена и Путина еще не утверждены. Об этом сообщили в Белом доме.

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