Блинкен в Украине. Все подробности визита госсекретаря США в Киев
Госсекрекретарь США Энтони Блинкен сегодня с визитом в Киеве. Ожидаются встречи в течении дня с высшим руководством Украины - президентом, премьер-министром, главой МИД.
Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.
Блинкен встретился с главой МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали взаимодействие Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.
Он также отметил, важность того, что "Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину".
Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021
Программа визита в Киев
- 9:20 - встреча с депутатами Верховной рады;
- 9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;
- 10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;
- 10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;
- 10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- 11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- 12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;
- 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;
- 16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.
В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена
В Управлении госохраны сообщили, что на время визита Блинкена возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.
Блинкен прилетел в Украину
Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена после полуночи 6 мая приземлился в аэропорту "Борисполь"
"В Киеве приземлился... Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен в Twitter.
РБК-Украина писало, что госсекретарь США в ходе визита планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины.
Ранее сообщалось, что визит Блинкена в Украину должен состоятся до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.