Нардепи розблокували підписання закону про кримінальні проступки

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон можуть підписати спікер Ради і президент

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за проект постанови №7279-д-П про скасування прийняття закону проголосували лише 34 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, тепер закон можуть підписати глава парламенту Андрій Парубій і президент Петро Порошенко.

"Я невідкладно доручаю Апарату підготувати на підпис закон", - зазначив глава ВР.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада України у другому читанні схвалила законопроект №7279-д про кримінальні проступки. За нього проголосували 239 нардепів.

Підкреслимо, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив, що закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощеною процедурою, що значно розвантажить слідчих.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили відповідний проект закону за основу в повторному першому читанні в червні. Тоді за його прийняття віддали голоси 229 нардепів.

У травні минулого року ВР провалила законопроект №2897 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків". Відзначимо, що тоді глава профільного комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Андрій Кожем'якін заявив, що законопроект необхідно повернути на повторне перше читання у профільний комітет.