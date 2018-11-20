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Рада начала рассмотрение снятия неприкосновенности с Березкина

Новости » Политика    20.11.2018 - 10:50
Рада начала рассмотрение снятия неприкосновенности с Березкина
Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

Вчера комитет ВР поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Березкина

Верховная рада Украины сегодня, 20 ноября, начала рассмотрение снятия неприкосновенности с нардепа Станислава Березкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Рада приступила к рассмотрению представления генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Березкина.

"Мы переходим к вопросу о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, вчера, 19 ноября регламентный комитет Рады признал законными, но необоснованными представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина.

Как писало РБК-Украина, 7 ноября Луценко подал в Верховную раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина. Представление инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.

Отметим, Березкин является фигурантом дела о хищении средств "Ощадбанка".

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