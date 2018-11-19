Луценко рассказал подробности подозрения нардепу Березкину

Фото: Юрий Луценко (УНИАН)

Следствие подозревает нардепа по четырем статьям Уголовного кодекса

Депутат Верховной рады Станислав Березкин подозревается в хищении и отмывании средств государственного банка. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета ВР по рассмотрению представления ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, следствие против нардепа вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Сразу после совершения "Ощадбанк" выдачи кредитных средств ... путем перечисления суммы в 20 миллионов долларов США на счет ЗАО "Креатив", указанные средства были выведены из этого предприятия и присвоены бенефициарными владельцами группы "Креатив" во главе с господином Березкиным", - заявил генпрокурор.

По его словам, в дальнейшем средства были переведены за границу.

"В ходе следствия прокурорам НАБУ и прокурорам САП не удалось найти ни у заемщика, ни в банке оригиналов договоров. Их не существует. Также было установлено, что описанные в договорах операции не производились. Соответствующего предмета залога не существовало", - добавил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что для подтверждения версии следствия Рада должна снять депутатский иммунитет с Березкина.

"Следствием усматриваются признаки уголовного преступления, совершенного нынешним народным депутатом Березкиным по статьям 191 УК, то есть "хищение", ст. 209 УК, то есть "отмывание" и ст. 364 УК - "злоупотребление", ст. 366, то есть "подделка документов". Такая версия следствия , - заявил он.

Напомним, ранее спикер ВР Парубий заявил, что Верховная рада может 20 ноября рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник, 19 ноября, профильный комитет ВР рассматривает представление ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Березкина.

Луценко подал в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина. Представление же инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.