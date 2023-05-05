Нардепи пропонують скасувати податки на ввезення запасних частин для дронів

Так, депутати подали пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для безпілотників.

"Звільненню підлягають специфічні деталі, які необхідні для налагодження виробництва дронів в Україні. Вважаю, що ми маємо всі підстави не тільки для насичення армії необхідною для Перемоги військовою технікою, але й для розбудови найпотужнішої галузі у світі", - написав Гетманцев.

Зазначимо, що раніше Рада прийняла закони про звільнення від ПДВ та мита коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення. Президент Володимир Зеленський підписав закони.

Так, нові проєкти передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) дронів, які ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту безпілотників.

Підприємство, що ввезло такі складові повинно звітувати про використання цих товарів. У разі їхнього нецільового використання підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.

Тим часом в Україні повернули податки на ввезення генераторів і терміналів Starlink.

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