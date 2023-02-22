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Імпортні безпілотники, тепловізори та рації звільнили від податків: Зеленський підписав закон

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Україна, Середа 22 лютого 2023 14:14
Імпортні безпілотники, тепловізори та рації звільнили від податків: Зеленський підписав закон Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ та мита коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення. Рада ухвалила закони 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроекти N8360 та 8361-д.

Президент підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України про сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" та закон "Про внесення зміни до Митного кодексу України про сприяння ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".

Також документи передбачають можливість отримувати ці товари у експрес-відправленнях.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні звільнили від мита і ПДВ "Старлінки" та генератори.

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Володимир Зеленський НДС
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