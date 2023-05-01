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В Україні повернули податки на ввезення генераторів та терміналів Starlink

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 17:10
В Україні повернули податки на ввезення генераторів та терміналів Starlink Фото: в Україні повернули податки на ввезення генераторів та терміналів Starlink (bestgaminpro)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 травня в Україні закінчилася дія податкових пільг на ввезення генераторів та терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Як повідомляється, з 1 травня буде нараховуватися ПДВ і ввізне мито для ввезення в країну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами й переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Зокрема, йдеться про:

  • електрогенераторні установки та частини до них;
  • окремі трансформатори, їх частини, інвертори;
  • окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;
  • системи для забезпечення супутникового доступу в інтернет (Starlink).

Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою як допомога для відновлення та ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти №8196/8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

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