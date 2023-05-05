Нардепы предлагают отменить налоги на ввоз запасных частей для дронов

Так, депутаты подали пакет законопроектов об освобождении от налогообложения запасных частей для беспилотников.

"Освобождению подлежат специфические детали, которые необходимы для налаживания производства дронов в Украине. Считаю, что у нас есть все основания не только для насыщения армии необходимой для Победы военной техникой, но и для развития мощнейшей отрасли в мире", - написал Гетманцев.

Отметим, что ранее Рада приняла законы об освобождении от НДС и пошлин коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Президент Владимир Зеленский подписал законы.

Так, новые проекты предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины на ввоз составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) дронов, которые ввозят предприятия для собственной производственной деятельности по производству и ремонту беспилотников.

Предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании этих товаров. В случае их нецелевого использования предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, и уплатить пеню.

Тем временем в Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink.

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