Нардепи Абрамович і Столар збираються скласти мандати наступного тижня, - джерело

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович мають намір скласти мандати. Це може статися вже наступного тижня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Як розповіло джерело, позбавився мандатів Столар і Абрамович можуть вже на наступному пленарному засіданні Ради, яке заплановане на наступний тиждень.

Примітним є те, що нещодавно очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія якраз анонсував нові позбавлення мандатів, і йшлося про двох нардепів від колишньої ОПЗЖ.

В Україні масштабні обшуки та "чистки"

Нагадаємо, що цього тижня Україну сколихнула хвиля обшуків, затримань та підозр, зокрема серед чиновників різного рангу. Під час яких силовики навідалися й до нардепа Вадима Столара.

Згодом, як заявило СБУ будівельні компанії політика Столара причетні до незаконних схем легалізації коштів кума Путіна Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

Додамо, що Верховна рада 13 січня своїм рішенням вже позбавила депутатського мандату зрадника України Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Втім, на цьому чистка проросійських політиків має продовжитися. Так в "Слузі Народу" заявили про подальші очищення Ради від прихильників РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.