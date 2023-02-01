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У депутата ОПЗЖ Столара проводять обшуки

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Київ, Середа 01 лютого 2023 11:24
У депутата ОПЗЖ Столара проводять обшуки Фото: нардеп Вадим Столар (facebook.com/stolar.vadim)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Правоохоронці сьогодні прийшли з обшуками до народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Деталі обшуків, як і їх причини - поки невідомі.

Сам народний депутат поки теж не коментував слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці також проводять обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі про аварію гелікоптера ДСНС у Броварах, коли загинуло керівництво МВС.

Також СБУ завітала з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у рамках справи, яка стосується махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

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