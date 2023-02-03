ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мінус два мандата". Арахамія анонсував нові чистки у парламенті

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 14:30
"Мінус два мандата". Арахамія анонсував нові чистки у парламенті Фото: очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів. Це станеться найближчого пленарного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - зазначив Арахамія.

Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції і законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.

Як повідомляло раніше РБК-Україна з посиланням джерело у парламенті, нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

Таку ж заяву написав народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид Арахамія Верховна рада Опозиційна платформа За життя
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна