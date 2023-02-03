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Нардепы Абрамович и Столар собираются сложить мандаты на следующей неделе, - источник

Новина українською →
Киев, Пятница 03 февраля 2023 15:07
Нардепы Абрамович и Столар собираются сложить мандаты на следующей неделе, - источник Фото: Игорь Абрамович и Вадим Столар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович намерены сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Как рассказал источник, лишится мандатов Столар и Абрамович могут уже на следующем пленарном заседании Рады, которое запланировано на следующую неделю.

Примечательно, что совсем недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия как раз анонсировал новые лишения мандатов, и речь шла о двух нардепах бывшей ОПЗЖ.

В Украине масштабные обыски и "чистки"

Напомним, что на этой неделе Украину всколыхнула волна обысков, задержаний и подозрений, в том числе среди чиновников разного ранга. Во время которых силовики посетили и нардепа Вадима Столара.

Впоследствии, как заявило СБУ, строительные компании политика Столара причастны к незаконным схемам легализации средств кума Путина Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

Добавим, что Верховная рада 13 января своим решением уже лишила депутатского мандата предателя Украины Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Впрочем, на этом чистка пророссийских политиков должна продолжиться. Так в "Слуге Народа" заявили о дальнейших очищениях Рады от фанатов РФ.

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