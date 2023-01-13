"Рада очищається від фанатів Путіна": Арахамія анонсував ще більше позбавлень мандатів

Верховну раду продовжать очищувати від проросійських політиків. Після сьогоднішнього голосування парламенту щодо позбавлення депутатських мандатів Медведчука та ще чотирьох осіб таких рішень буде ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Верховна рада очищається від фанатів Путіна. Станом на сьогодні 10 депутатів втратили мандати. 6 - від ОПЗЖ і ще 4 - з їхньої політичної орбіти. Буде ще більше. Але в законний і конституційний спосіб. Він довший, ніж нам самим хотілось би. Зате не дає колаборантам шансів на оскарження", - написав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

До цього всіх цих проросійських політиків президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.

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