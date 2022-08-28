Нардепа-коллаборанта Ковалева застрелили в Херсонской области, - Хлань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook .

"Появилась информация, что в Железном Порту застрелили экс-нардепа предателя Алексея Ковалева. Данные требуют уточнения, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - написал он.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал оттуда и начал сотрудничать с оккупантими. Он занял должность заместителя главы в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".

В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное дело, а в июле ему объявили подозрение в государственной измене.

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в РФ.

Кроме того, имущество Ковалева передали в управление АРМА. Общая сумма арестованного составила более 18,5 млн гривен.

Кабинет министров также просит СНБО ввести санкции против Ковалева.