Имущество нардепа-коллаборанта Ковалева уже конфисковали
Имущество народного депутата Алексея Ковалева, который не выехал после оккупации Херсонской области и перешел на сторону россиян, уже конфисковано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян.
"Это означает, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Оно уже конфисковано", - сказала она.
По ее словам, сейчас устанавливается другое имущество Ковалева. В то же время следователям известно о его имуществе в Херсонской области, но здесь есть "юридические нюансы".
"Но в этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно", - добавила Сапьян.
Как сообщалось, ранее суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. Арест наложен на доли нардепа в уставных капиталах 3 юридических лиц и его банковские счета.
Ранее оккупационная власть Херсонской области создала так называемое "правительство". Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев получил "должность" "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства".
Напомним, парламентская фракция партии "Слуга народа" исключила из своих рядов народного депутата Алексея Ковалева. Он остался на оккупированной территории Херсонской области.
Ковалев поддержал "интеграцию" Херсонской области в состав РФ. Пост об этом он выложил на своей странице Facebook, которая сейчас недоступна. В ответ на это в ГБР уже открыли дело на Ковалева, а в "СН" после исключения нардепа из фракции еще в апреле хотят лишить его и мандата.
22 июня автомобиль Ковалева взорвали.
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